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НБА. «Торонто» примет «Нью-Йорк»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоится один матч.

«Торонто» встретится с «Нью-Йорком» на домашней площадке.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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logoНью-Йорк
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