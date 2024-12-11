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Андрей Ведищев о поражении от «Пармы»: «Все закономерно, они играли лучше»

Андрей Ведищев признал закономерность поражения «Локо» от «Пармы» – 88:93.

«Поздравляю «ПАРМУ» с победой. Все закономерно, они играли лучше.

Мы не смогли включиться в игру, должным образом не показали характер и вышли на матч без нужного настроя. Процент с игры сегодня у соперника хороший и 21 передача, мы не защищались так, как должны были и как можем это делать», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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