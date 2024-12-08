Чемпионат Греции. «Колоссос» сыграет с «Олимпиакосом», «Панионис» примет «Панатинаикос»

Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Колоссос» примет «Олимпиакос», «Панионис» сыграет с «Панатинаикосом ». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 8-0, Олимпиакос – 7-1, Промитеас – 5-3, Кардицас – 5-4, Паниониос – 4-4, Арис – 4-5, АЕК – 4-5, Лаврион – 4-5, Перистери – 4-5, ПАОК – 3-5, Марусси – 2-7, Колоссос – 1-7. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.