«Олимпиакос» интересуется центровым «Альбы» Тревионом Уильямсом

«Олимпиакос» попытается усилить переднюю линию .

Греческий клуб проявляет интерес к центровому «Альбы» Тревиону Уильямсу (24 года, 206 см).

Уильямс – лучший подбирающий в прошлом сезоне Еврокубка и Бундеслиги – потерял прежнюю роль с приходом в берлинский клуб Дэвида Маккормака.

«Олимпиакос » потерял Мозеса Райта до конца сезона из-за болезни, еще один центровой «красных» Мустафа Фалль не играет из-за травмы.