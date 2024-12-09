«Олимпиакос» интересуется центровым «Альбы» Тревионом Уильямсом
«Олимпиакос» попытается усилить переднюю линию .
Греческий клуб проявляет интерес к центровому «Альбы» Тревиону Уильямсу (24 года, 206 см).
Уильямс – лучший подбирающий в прошлом сезоне Еврокубка и Бундеслиги – потерял прежнюю роль с приходом в берлинский клуб Дэвида Маккормака.
«Олимпиакос» потерял Мозеса Райта до конца сезона из-за болезни, еще один центровой «красных» Мустафа Фалль не играет из-за травмы.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
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