0

«Олимпиакос» интересуется центровым «Альбы» Тревионом Уильямсом

«Олимпиакос» попытается усилить переднюю линию .

Греческий клуб проявляет интерес к центровому «Альбы» Тревиону Уильямсу (24 года, 206 см).

Уильямс – лучший подбирающий в прошлом сезоне Еврокубка и Бундеслиги – потерял прежнюю роль с приходом в берлинский клуб Дэвида Маккормака. 

«Олимпиакос» потерял Мозеса Райта до конца сезона из-за болезни, еще один центровой «красных» Мустафа Фалль не играет из-за травмы.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
logoчемпионат Греции
logoОлимпиакос
logoTurkish Airlines EuroLeague
возможные переходы
logoАльба
Тревион Уильямс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Олимпиакос» и Никола Милутинов ведут переговоры о новом контракте
223 ноября, 18:38
«Олимпиакос» и Эван Фурнье обсуждают подписание контракта
2 сентября, 08:59
«Олимпиакос» и Вангелис Зугрис договорились о контракте
19 июля, 06:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«В своем стиле он обошел Джейсона Кидда, одержав чертову победу». «Сперс» поздравили Криса Пола с достижением
1 минуту назад
Премьер-лига. Женщины. «Енисей» – «Надежда», «Самара» примет «Спарту энд К»
сегодня, 11:49
Данк Омари Спеллмена и блок-шот Зака Нуталла – лучшие моменты игровой недели Лиги ВТБ
сегодня, 11:46Видео
Брайан Уиндхорст сомневается, что Леброн Джеймс захочет покинуть «Лейкерс» ради «Голден Стэйт»
8сегодня, 10:59
Пол Пирс о «Вашингтоне»: «Это позор. Им надо что-то предпринимать и менять культуру»
7сегодня, 10:24
Майкл Мэлоун о 104 очках Йокича во время бэк-ту-бэка: «Меня восхищает его умственная и физическая выносливость»
7сегодня, 10:08
Тайлер Хирро о 3-матчевой серии побед «Хит»: «Цель – выиграть чемпионат. И сейчас мы начинаем вырабатывать правильные вещи, которые помогут в апреле и мае»
2сегодня, 08:12
Брэндон Миллер и Амен Томпсон – в подборке лучших моментов матчей НБА 8 декабря
1сегодня, 07:29Видео
Карданахишвили, Чадов, Торопов, Кантер и Мун – в символической пятерке недели Лиги ВТБ
1сегодня, 07:20
Майк Браун 26 раз повторил «владение за владением» во время пресс-конференции
16сегодня, 06:53Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Жорди Фернандес: «Если парни, которые надевают майки «Нетс», не будут играть в защите, им не будет места в нашем составе»
1сегодня, 12:00
Дайсон Дэниэлс: «Трудно сдерживать такого, как Йокич. Сегодня он прибил нас»
сегодня, 11:14
Сергей Кущенко: «Уровень баскетбола 3х3 в России значительно вырос»
сегодня, 10:39
Чемпионат Греции. ПАОК сыграет с «Промитеасом»
сегодня, 10:32
Чемпионат Турции. «Галатасарай» сыграет с «Яловаспором»
сегодня, 10:29
Андрей Кириленко принял участие в заседании Центрального Бюро ФИБА. Он рассказал о ситуации с приглашением сборной Колумбии на Кубок Дружбы
2сегодня, 09:55
Адриатическая лига. «Сплит» – КРКА, «Црвена Звезда» встретится с «Цибоной»
сегодня, 09:08
«Филадельфия» не планирует обменивать Гершона Ябуселе
7сегодня, 08:59
Скут Хендерсон забросил со своей половины под сирену в матче с «Лейкерс»
2сегодня, 08:39Видео
Крис Пол о выступлении за «Сан-Антонио»: «Потрясающе. Болельщики, персонал, команда. Первоклассная организация»
1сегодня, 07:58