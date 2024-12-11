Андреас Пистиолис о матче с «Енисеем»: «ЦСКА необходимо реабилитироваться»

Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от матча с «Енисеем» в Лиге ВТБ.

ЦСКА в предыдущей встрече уступил «Зениту».

«Нам необходимо реабилитироваться.

Предстоит сразиться с командой, которая показывает серьезный баскетбол и в каждом встрече отдает все силы для борьбы. Нам нужно поступить так же и показать хорошую игру ради болельщиков, которые выберут просмотр нашего матча этим вечером», – заявил главный тренер ЦСКА.