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Андреас Пистиолис о матче с «Енисеем»: «ЦСКА необходимо реабилитироваться»

Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от матча с «Енисеем» в Лиге ВТБ.

ЦСКА в предыдущей встрече уступил «Зениту».

«Нам необходимо реабилитироваться.

Предстоит сразиться с командой, которая показывает серьезный баскетбол и в каждом встрече отдает все силы для борьбы. Нам нужно поступить так же и показать хорошую игру ради болельщиков, которые выберут просмотр нашего матча этим вечером», – заявил главный тренер ЦСКА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
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Андреас Пистиолис
logoЕнисей
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