Андреас Пистиолис после поражения от «Зенита»: «Перерыв не пошел нам на пользу, сбились с ритма»

Андреас Пистиолис заявил, что ЦСКА сбился с ритма из-за перерыва на игры сборных.

«Прежде всего, поздравляю «Зенит», соперники играли лучше и заслужили победу. Могу сказать, что перерыв не пошел нам на пользу, мы сбились с ритма и, по сути, с тех пор не провели ни одного хорошего матча.

Ключевой стала вторая четверть, в которой мы допустили много ошибок в защите и нападении. Нам не хватало агрессивности, мы слишком много думали в нападении, промазали открытые броски, запаниковали и совершили несколько невынужденных потерь, в то же время позволили хозяевам много удобных атак. Мы позволили сопернику получить преимущество, которым он фактически владел до окончания встречи.

Сейчас нам надо перегруппироваться, сделать выводы из ошибок и играть лучше в оставшейся части сезона», – сказал главный тренер ЦСКА.

«Зенит » выиграл у ЦСКА (82:78), прервав 11‑матчевую победную серию армейцев и увеличив свою до 10 побед подряд.