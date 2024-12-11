Чет Холмгрен: «Лу Дорт – «Мистер замок», ШГА – MVP»
Чет Холмгрен отреагировал на выход «Тандер» в полуфинал Кубка НБА.
«Оклахома» без травмированного центрового обыграла «Даллас» в 1/4 финала – 118:104.
Холмгрен отметил игру одноклубников Лугенца Дорта и Шэя Гилджес-Александера.
«Лу Дорт – «Мистер замок», ШГА – MVP, иначе нам с вами не по пути», – написал Чет в соцсетях.
Гилджес-Александер набрал 39 очков, 8 подборов, 5 передач и 3 перехвата.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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