Бобби Портис: «Мне нравится, как «Милуоки» выглядит прямо сейчас. И мне нравится Вегас»

У Бобби Портиса хорошие ожидания от решающей стадии Кубка НБА.

Во вторник «Милуоки » справился с «Орландо» в четвертьфинале турнира – 114:109. Команда стартовала в нынешнем сезоне с результатом 2-8.

«В прошлом году на нашу команду возлагались большие надежды. Сейчас мы едем в Вегас немного в другой ситуации, вспомните, как мы начали сезон, и где мы сейчас.

Мы всего на две победы выше нейтрального баланса в таблице, но мне нравится, как наша команда выглядит прямо сейчас. Мне нравится стиль и уверенность, с которыми все играют. Мне нравится дух товарищества, и в этом смысле от лучше от игры к игре все становится только лучше. И мне нравится Вегас», – сказал форвард «Бакс».

В субботу команда Дока Риверса в Лас-Вегасе сыграет с победителем четвертьфинала между «Никс» и «Хоукс».