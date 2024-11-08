У Лонни Уокера 0 очков при 0 из 8 с игры в дебюте за «Жальгирис». Он выдал один из худших показателей эффективности в истории клуба

Лонни Уокер дебютировал за «Жальгирис».

У американского защитника 0 очков при 0 из 8 с игры и 2 потери в матче Евролиги против «Баварии» (74:77).

За 13 минут экс-игрок НБА выдал один из худших показателей эффективности в истории клуба в Евролиге – «-9». Хуже было только у Йонаса Мачюлиса в сезоне-07/08 («-10»).

Антирекорд Евролиги принадлежит Луке Жоричу («-14»).

Уокер прибыл в расположение литовского клуба в воскресенье.