У Лонни Уокера 0 очков при 0 из 8 с игры в дебюте за «Жальгирис». Он выдал один из худших показателей эффективности в истории клуба
Лонни Уокер дебютировал за «Жальгирис».
У американского защитника 0 очков при 0 из 8 с игры и 2 потери в матче Евролиги против «Баварии» (74:77).
За 13 минут экс-игрок НБА выдал один из худших показателей эффективности в истории клуба в Евролиге – «-9». Хуже было только у Йонаса Мачюлиса в сезоне-07/08 («-10»).
Антирекорд Евролиги принадлежит Луке Жоричу («-14»).
Уокер прибыл в расположение литовского клуба в воскресенье.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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