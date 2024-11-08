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Лонни Уокер о неудачном дебюте за «Жальгирис»: «Не попал бы мячом в океан»

«Жальгирис» уступил «Баварии» (74:77) в матче лидеров розыгрыша Евролиги.

Американский защитник дебютировал за новый клуб после переезда в Европу, набрав 0 очков при 8 неточных бросках с игры и 2 потерях.

«Не смог бы попасть мячом даже в океан. Но это моя первая игра. Я не в восторге, но и не слишком расстроен. Партнеры пытались заиграть меня, я пересмотрю видео и продолжу адаптацию.

Знаю свои физические возможности, знаю, что могу принести команде.

Буду делать то, что хочет тренер. Неважно, поставит он меня снова в стартовую пятерку, или я буду выходить со скамейки.

Был рад ощутить атмосферу Евролиги. 10 из 10, мне очень понравилось. Фанатская база сильно отличается от НБА. Люди взволнованы, заинтересованы. Никто не выходит, чтобы выпить или перекусить. Потрясающая энергетика. Горжусь возможностью поиграть за таких болельщиков», – заявил баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Жальгириса»
logoЖальгирис
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoБавария
logoЛонни Уокер
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