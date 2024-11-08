Лонни Уокер о неудачном дебюте за «Жальгирис»: «Не попал бы мячом в океан»

«Жальгирис» уступил «Баварии» (74:77) в матче лидеров розыгрыша Евролиги.

Американский защитник дебютировал за новый клуб после переезда в Европу, набрав 0 очков при 8 неточных бросках с игры и 2 потерях.

«Не смог бы попасть мячом даже в океан. Но это моя первая игра. Я не в восторге, но и не слишком расстроен. Партнеры пытались заиграть меня, я пересмотрю видео и продолжу адаптацию.

Знаю свои физические возможности, знаю, что могу принести команде.

Буду делать то, что хочет тренер. Неважно, поставит он меня снова в стартовую пятерку, или я буду выходить со скамейки.

Был рад ощутить атмосферу Евролиги . 10 из 10, мне очень понравилось. Фанатская база сильно отличается от НБА. Люди взволнованы, заинтересованы. Никто не выходит, чтобы выпить или перекусить. Потрясающая энергетика. Горжусь возможностью поиграть за таких болельщиков», – заявил баскетболист.