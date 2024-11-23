24 очка Лонни Уокера помогли «Жальгирису» прервать серию поражений в Евролиге, обыграв «Панатинаикос»
«Жальгирис» взял верх над «Панатинаикосом» (84:77).
В составе литовской команды отличился новобранец Лонни Уокер. На его счету 24 очка при 5 точных из 7 двухочковых бросков и 4 из 6 трехочковых.
Лучшее выступление американского защитника в составе нового клуба помогло ему прервать серию из 3 поражений подряд в Евролиге.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Евролиги
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