24 очка Лонни Уокера помогли «Жальгирису» прервать серию поражений в Евролиге, обыграв «Панатинаикос»

«Жальгирис» взял верх над «Панатинаикосом» (84:77).

В составе литовской команды отличился новобранец Лонни Уокер . На его счету 24 очка при 5 точных из 7 двухочковых бросков и 4 из 6 трехочковых.

Лучшее выступление американского защитника в составе нового клуба помогло ему прервать серию из 3 поражений подряд в Евролиге .