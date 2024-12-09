Эдриан Воджнаровски посчитал обмен Пола Джорджа из «Оклахомы» в «Клипперс» своей самой большой «бомбой»

Эдриан Воджнаровски выбрал самую большую «водж-бомбу».

«Ночь, которую я провел, ожидая обмена Пола Джорджа в «Клипперс ». Они ждали, что Кавай Ленард объявит о своем переходе к ним. Все случилось в 2 часа.

Кавай мог оказаться в «Лейкерс », и присутствие этого клуба в центре ситуации всегда все обостряет. Ситуация в лиге могла очень сильно измениться. В тот момент это казалось имеющим колоссальное значение. Кавай только что взял титул, Пол Джордж провел очень хороший год.

Были все основания верить, что они смогут выиграть несколько чемпионатов. Все просто не сложилось», – заключил бывший инсайдер.