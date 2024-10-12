Велимир Перасович: «Мотивировать игроков, когда команда ведет с большим отрывом – нелегко»

Велимир Перасович прокомментировал уверенную победу УНИКСа над «Автодором».

«Прежде всего отмечу, что сегодня УНИКС играл против команды, у которой много травмированных баскетболистов. В связи с этим обстоятельством уже в первой половине матча мы смогли добиться значительного преимущества, что в итоге и решило исход встречи. После большого перерыва на паркете разворачивалась уже другая игра, но, тем не менее, УНИКС сохранил хороший задел, созданный в первой половине.

Действительно, мотивировать игроков, когда команда ведет с большим отрывом, – нелегко. Во второй части матча на площадке была практически равная борьба, в отличие от первых двух четвертей.

Стоит отметить, что мы также испытываем определенные сложности, связанные с травмами. Одной из главных задач на эту игру было внедрить в состав Маркоса Найта, который некоторое время отсутствовал по этой причине. Матч был важен, в том числе, и для того, чтобы определенные игроки смогли набрать оптимальную форму», – сказал главный тренер УНИКСа .