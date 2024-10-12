0

Велимир Перасович: «Мотивировать игроков, когда команда ведет с большим отрывом – нелегко»

Велимир Перасович прокомментировал уверенную победу УНИКСа над «Автодором».

«Прежде всего отмечу, что сегодня УНИКС играл против команды, у которой много травмированных баскетболистов. В связи с этим обстоятельством уже в первой половине матча мы смогли добиться значительного преимущества, что в итоге и решило исход встречи. После большого перерыва на паркете разворачивалась уже другая игра, но, тем не менее, УНИКС сохранил хороший задел, созданный в первой половине.

Действительно, мотивировать игроков, когда команда ведет с большим отрывом, – нелегко. Во второй части матча на площадке была практически равная борьба, в отличие от первых двух четвертей.

Стоит отметить, что мы также испытываем определенные сложности, связанные с травмами. Одной из главных задач на эту игру было внедрить в состав Маркоса Найта, который некоторое время отсутствовал по этой причине. Матч был важен, в том числе, и для того, чтобы определенные игроки смогли набрать оптимальную форму», – сказал главный тренер УНИКСа.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoУНИКС
logoАвтодор
Велимир Перасович
logoЕдиная лига ВТБ
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» победил «Самару» и сохранил 1-е место в таблице, УНИКС разгромил «Автодор» и другие результаты
21сегодня, 16:59
УНИКС – Астана где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Единая лига ВТБ 15 октября
10 октября, 22:47Пользовательская новость
УНИКС – Автодор где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Единая лига ВТБ 12 октября
10 октября, 22:36Пользовательская новость
УНИКС – Астана прогноз на матч 15 октября 2024
10 октября, 21:09Пользовательская новость
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. Предсезонные матчи. «Бостон» примет «Филадельфию», «Сан-Антонио» встретится с «Ютой»
210 минут назад
ACB. «Уникаха» разгромила «Форсу Льейда», «Баскония» дома уступила «Мурсии» и другие результаты
213 минут назад
Смуш Паркер: «Д’Анджело Расселл должен играть с Леброном Джеймсом так же, как мне приходилось играть с Кобе Брайантом»
130 минут назад
Джимми Батлер: «У меня более чем достаточно денег. Я здесь только для того, чтобы побеждать»
6сегодня, 19:59
Лэнс Стивенсон зачитал фристайл на шоу «On The Radar»
2сегодня, 18:43Видео
Эдриан Воджнаровски: «Худшей частью работы инсайдером было сообщать новости, находясь с детьми в Диснейленде»
2сегодня, 18:09
Тайриз Макси: «Пол Джордж довольно хорош в баскетболе»
5сегодня, 17:49
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» победил «Самару» и сохранил 1-е место в таблице, УНИКС разгромил «Автодор» и другие результаты
21сегодня, 16:59
Чарльз Баркли: «Бронни Джеймс – еще не законченный продукт»
12сегодня, 16:35
Сэм Кэсселл о желании стать главным тренером: «Просто нужно найти генерального менеджера, который поверит в меня»
1сегодня, 16:03
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Монако» победил «Стад Рошеле», «Бурк» взял верх над «Лиможем» и другие результаты
11 минут назад
Эргин Атаман: «За исключением 2-3 игроков, наша защита сегодня была ужасной»
15 минут назад
Хавьер Паскуаль о матче с ЦСКА: «Всю игру должны быть надежны в защите и нападении»
39 минут назад
Андреас Пистиолис о матче с «Зенитом»: «У нас была неделя, чтобы подготовиться к этому классному соперничеству»
43 минуты назад
Чемпионат Италии. «Виртус» в гостях обыграл «Венецию», «Реджо-Эмилия» была сильнее «Тревизо»
48 минут назад
Адриатическая лига. «Партизан» обыграл «Студентски центар» и увеличил серию до 4-0, «Црвена Звезда» разгромила «Игокеа» и другие результаты
51 минуту назад
Чемпионат Греции. 27 очков Нанна помогли «Панатинаикосу» победить на выезде ПАОК, АЕК разгромил «Кардицас»
153 минуты назад
Чемпионат Турции. «Фенербахче» выиграл в овертайме у «Яловаспора», «Анадолу Эфес» в гостях разобрался с «Бурсаспором»
54 минуты назад
Миленко Богичевич: «УНИКС превзошел «Автодор» по физическим показателям»
сегодня, 20:07
Шарунас Ясикявичюс: «Не очень хорошо подготовил команду к сегодняшнему матчу»
сегодня, 19:35