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«Европейскому баскетболу нужна модель, которая будет по-настоящему развивать этот вид спорта». Марк Тейтум прокомментировал интерес НБА к сотрудничеству с ФИБА

Заместитель комиссионера НБА Марк Тейтум снова упомянул партнерство с ФИБА.

«Без всяких сомнений верю в возможности для роста баскетбола в Европе.

Мы сфокусированы на сотрудничестве с ФИБА и партнерами в Европе, чтобы подключиться к региональной площадке и поспособствовать ее развитию.

Каким образом мы можем инвестировать в европейскую экосистему? Какой будет операционная модель? Как выглядеть? Пока мы на ранних стадиях этого обсуждения. Но они ведутся с ФИБА.

Мы запустили, в сотрудничестве с федерацией, Африканскую баскетбольную лигу в 2019 году. Европейскому баскетболу нужна модель, которая будет по-настоящему развивать этот вид спорта, направит его по нужной траектории.

В данный момент баскетбол, несмотря на всю его популярность в Европе, занимает менее 1% потенциального коммерческого рынка. Мы думаем, что регион нуждается в лучшей модели.

Пока у нас нет конкретных временных рамок. Никакой специфики», – заявил Тейтум.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Barron’s
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