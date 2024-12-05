«Он слишком много меня смешил, чтобы злиться». Джейлен Саггс подвернул голеностоп, наступив на ногу комику
Джейлен Саггс получил небольшую травму.
В матче против «Филадельфии» (106:102) защитник наступил на ногу болельщику на первом ряду и подвернул голеностоп. Саггс узнал в зрителе комика Майкла Блэксона.
«Сначала я разозлился, но потом увидел, кто это был, и сразу успокоился. Он слишком много меня смешил, чтобы злиться», – признался защитник.
Саггс отыграл 37 минут и набрал 17 очков, 6 подборов и 3 перехвата.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джоша Роббинса
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