«Он слишком много меня смешил, чтобы злиться». Джейлен Саггс подвернул голеностоп, наступив на ногу комику

Джейлен Саггс получил небольшую травму.

В матче против «Филадельфии» (106:102) защитник наступил на ногу болельщику на первом ряду и подвернул голеностоп. Саггс узнал в зрителе комика Майкла Блэксона.

«Сначала я разозлился, но потом увидел, кто это был, и сразу успокоился. Он слишком много меня смешил, чтобы злиться», – признался защитник.

Саггс отыграл 37 минут и набрал 17 очков, 6 подборов и 3 перехвата.