«Не знаю, кто не хотел на нас смотреть». Джейлен Саггс порадовался возвращению матча против «Никс» на национальное телевидение

Гостевой матч «Орландо» против «Нью-Йорка» вернулся на TNT.

В ноябре, после двух недель отсутствия форварда «Мэджик» Паоло Банкеро, встреча команды с «Никс» в Нью-Йорке 3 декабря была убрана из сетки национального телевещания. Матч был заменен встречей «Далласа» с «Мемфисом».

На момент решения «Орландо » шел с результатом 6-6, а «Нью-Йорк» – 5-5.

На прошлой неделе лига приняла решение вернуть трансляцию матча на национальный уровень. Встреча состоится в рамках Кубка НБА. Команды лидируют в группе A Востока с результатом 3-0.

С момента объявления о первоначальном решении «Мэджик» выиграли 9 из 10 матчей.

«Не знаю, зачем они сняли матч с TNT. Не знаю, кто не хотел на нас смотреть, но я рад, что нас все-таки покажут. В этой атмосфере, в MSG. Мы все выросли на таких матчах.

Знаем ставки, национальная трансляция определенно добавит азарта», – заявил защитник Джейлен Саггс .