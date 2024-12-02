«Не знаю, кто не хотел на нас смотреть». Джейлен Саггс порадовался возвращению матча против «Никс» на национальное телевидение
В ноябре, после двух недель отсутствия форварда «Мэджик» Паоло Банкеро, встреча команды с «Никс» в Нью-Йорке 3 декабря была убрана из сетки национального телевещания. Матч был заменен встречей «Далласа» с «Мемфисом».
На момент решения «Орландо» шел с результатом 6-6, а «Нью-Йорк» – 5-5.
На прошлой неделе лига приняла решение вернуть трансляцию матча на национальный уровень. Встреча состоится в рамках Кубка НБА. Команды лидируют в группе A Востока с результатом 3-0.
С момента объявления о первоначальном решении «Мэджик» выиграли 9 из 10 матчей.
«Не знаю, зачем они сняли матч с TNT. Не знаю, кто не хотел на нас смотреть, но я рад, что нас все-таки покажут. В этой атмосфере, в MSG. Мы все выросли на таких матчах.
Знаем ставки, национальная трансляция определенно добавит азарта», – заявил защитник Джейлен Саггс.
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