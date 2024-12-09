«В своем стиле он обошел Джейсона Кидда, одержав чертову победу». «Сперс» поздравили Криса Пола с достижением

Крис Пол вышел на 2-е место в истории НБА по результативным передачам.

Разыгрывающий «Сан-Антонио » оформил достижение в первой половине победной встречи с «Новым Орлеаном» (121:116).

Команда поздравила баскетболиста в раздевалке, вручив большой коллаж с адресатами передач в его карьере.

«Мы все наблюдали за тобой и восхищались. Нам повезло в этом году быть рядом. Поучаствовать в этом невероятном пути.

В своем стиле, обойдя Мэджика Джонсона , Джейсона Кидда , он взял эту планку, одержав чертову победу», – поздравил Пола исполняющий обязанности главного тренера Митч Джонсон.

Разыгрывающий был очень растроган и с трудом сдерживал слезы.

«Спасибо. Знаю, что со мной нелегко иметь дело. Иногда трудно на площадке. Здесь, вдали от своей семьи, я приобрел новую в вашем лице. Надеюсь, что у вас всех сложится такая же долгая карьера, как и у меня», – поблагодарил команду и персонал звездный игрок.