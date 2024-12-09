Майк Браун 26 раз повторил «владение за владением» во время пресс-конференции
Майк Браун попытался максимально четко донести свою мысль до журналистов.
Главный тренер «Сакраменто» 26 раз повторил «владение за владением» во время пресс-конференции после разгромной победы над «Ютой» (141:97).
«Нам нужно быть методичными, показывая правильную игру, владение за владением (26 раз).
Вы же поняли, что я имею в виду?» – произнес Браун.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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