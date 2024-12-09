Майк Браун 26 раз повторил «владение за владением» во время пресс-конференции

Майк Браун попытался максимально четко донести свою мысль до журналистов.

Главный тренер «Сакраменто » 26 раз повторил «владение за владением» во время пресс-конференции после разгромной победы над «Ютой» (141:97).

«Нам нужно быть методичными, показывая правильную игру, владение за владением (26 раз).

Вы же поняли, что я имею в виду?» – произнес Браун .