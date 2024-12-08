1

Микэл Бриджес: «Мы играем в защите избирательно. Мы не настолько хороши»

Микэл Бриджес описал защиту «Нью-Йорка».

Команда уступила «Детройту» со счетом 111:120.

«У нас все не очень хорошо в защите. Мы обороняемся избирательно. Мы не настолько хороши, чтобы выбирать, когда начинать защищаться.

Все начинается с меня, мне нужно больше подсказывать и направлять, вести своим примером. Но это относится ко всем нам», – заключил новобранец «Никс».

«Нью-Йорк» занимает 18-е место в лиге по защитному рейтингу.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Иэна Бэгли
logoМикэл Бриджес
logoНью-Йорк
logoДетройт
logoНБА
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 41+10 от Мобли помогли «Кливленду» обыграть в гостях «Шарлотт», «Бостон» уступил «Мемфису», 56 очков Йокича не спасли «Денвер» в матче с «Уизардс» и другие результаты
98сегодня, 06:26
Микэл Бриджес отыграл 47 минут в матче, в котором «Никс» победили «+24»
226 декабря, 11:06
Игроки старта «Никс» набрали 113 из 125 очков команды в матче с «Хорнетс». У каждого 10 и более очков
96 декабря, 07:59Видео
«Как только дело пошло, его прорывает. Видел такое раньше и не беспокоюсь за него». Джейлен Брансон порадовался удачному выступлению Микэла Бриджеса
22 декабря, 15:30Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Не понимаю, почему это не происходит с другой стороной?». Джош Харт был удален за споры с арбитром
119 минут назад
«Он часть нашей семьи. Поздравляю его с началом своей». Маркус Смарт принес 2-месячного сына познакомиться с бывшими одноклубниками из «Селтикс»
53 минуты назад
Лука Дончич забросил трехочковый одной рукой в движении от середины площадки на последних секундах первой половины матча
4сегодня, 07:49Видео
Джа Морэнт и Лука Дончич – авторы лучших моментов игрового дня НБА
3сегодня, 07:40Видео
НБА. «Майами» примет «Кливленд», «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи
1сегодня, 07:30
ACB. «Барселона» встретится с «Мурсией», «Реал» примет «Уникаху» и другие матчи
сегодня, 06:40
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» примет «Локомотив-Кубань», МБА-МАИ встретится с «Астаной»
сегодня, 06:29
НБА. 41+10 от Мобли помогли «Кливленду» обыграть в гостях «Шарлотт», «Бостон» уступил «Мемфису», 56 очков Йокича не спасли «Денвер» в матче с «Уизардс» и другие результаты
98сегодня, 06:26
79-й трипл-дабл Луки Дончича (30+13+11) позволил ему обогнать Уилта Чемберлена и Джеймса Хардена
1сегодня, 06:15Видео
Бронни Джеймс установил рекорд профессиональной карьеры в 16 очков в матче G-лиги
8сегодня, 05:50Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Игокеа» сыграет с «Партизаном», «Цедевита-Олимпия» – «Спартак Суботица»
сегодня, 07:17
Чемпионат Греции. «Колоссос» сыграет с «Олимпиакосом», «Панионис» примет «Панатинаикос»
сегодня, 07:05
Чемпионат Франции. «Париж» примет «Монако», «Виллербан» сыграет с «Лиможем»
1сегодня, 06:56
Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Виртусом», «Скафати» примет «Тренто» и другие матчи
сегодня, 06:52
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» встретится с «Фенербахче», «Тофаш» примет «Анадолу Эфес»
сегодня, 06:45
Зак Коллинз оштрафован на 35 тысяч долларов за грубый жест в адрес арбитра
1сегодня, 04:20
ACB. «Андорра» проиграла «Сарагосе», «Валенсия» победила «Жирону» и другие результаты
вчера, 22:50
Чемпионат Франции. «Нантер» выиграл у «Нанси», «Бурк» разобрался с «Ле-Маном» и другие результаты
вчера, 22:28
Чемпионат Италии. «Дертона» дома уступила «Тревизо», «Пистоя» проиграла «Трапани Шарк»
вчера, 21:46
Чемпионат Греции. «Лаврион» выиграл у «Ариса», «Перистери» был сильнее АЕКа
вчера, 20:26