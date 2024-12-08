Микэл Бриджес: «Мы играем в защите избирательно. Мы не настолько хороши»
Микэл Бриджес описал защиту «Нью-Йорка».
Команда уступила «Детройту» со счетом 111:120.
«У нас все не очень хорошо в защите. Мы обороняемся избирательно. Мы не настолько хороши, чтобы выбирать, когда начинать защищаться.
Все начинается с меня, мне нужно больше подсказывать и направлять, вести своим примером. Но это относится ко всем нам», – заключил новобранец «Никс».
«Нью-Йорк» занимает 18-е место в лиге по защитному рейтингу.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Иэна Бэгли
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