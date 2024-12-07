Маркус Смарт об обмене из «Селтикс»: «Хотелось бы, чтобы они сделали это немного иначе»

Маркус Смарт ответил, как он смотрит на обмен из «Бостона» по прошествии времени.

«Ничего не изменилось. Отличный обмен, с точки зрения бизнеса, просто хотелось бы, чтобы они сделали это немного иначе. Они могли предупредить меня, чтобы я подготовился и подготовил семью.

Как я уже сказал, с точки зрения бизнеса, отличная сделка. Я бы на их месте поступил бы так же, наверное, любой поступил бы так же. Нужно отдать им должное, я очень рад за них и горжусь ими. Я работал с этими парнями и знаю, чем они жертвуют. Они добились того, чего заслуживают», – сказал разыгрывающий «Мемфиса ».