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Никола Йокич обошел Мэджика Джонсона по количеству трипл-даблов. Серб вышел на 3-е место в истории НБА

Никола Йокич обогнал Мэджика Джонсона по трипл-даблам за карьеру.

Центровой «Денвера» набрал 27 очков, 20 подборов и 11 передач в матче с «Кливлендом» (114:126) в четверг.

Трипл-дабл стал для Йокича 139-м за карьеру, что позволило ему превзойти результат легенды «Лейкерс» Мэджика Джонсона, с которым он перед этим делил 3-е место в истории НБА.

На 2-й строчке Оскар Робертсон (181), лидирует одноклубник Николы Расселл Уэстбрук (200).

В этом сезоне Йокич в среднем набирает 29,9 очка, 13,4 подбора и 10,4 передачи за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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