Лука Дончич лидирует по количеству бросков со степбэком, Харден – второй
Опубликованы Топ-10 игроков НБА по количеству бросков со степбэком.
Первое место в списке занимает разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, который совершает 7 бросков в среднем за матч, реализуя 42,9 процента из них.
На втором месте находится разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден – 5,2 броска. Далее идут Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») и Тайриз Макси («Филадельфия») – по 3,9.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA University в соцсети X
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