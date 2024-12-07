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Лука Дончич лидирует по количеству бросков со степбэком, Харден – второй

Опубликованы Топ-10 игроков НБА по количеству бросков со степбэком.

Первое место в списке занимает разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, который совершает 7 бросков в среднем за матч, реализуя 42,9 процента из них.

На втором месте находится разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден – 5,2 броска. Далее идут Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») и Тайриз Макси («Филадельфия») – по 3,9.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA University в соцсети X
logoЛука Дончич
logoНБА
logoШэй Гилджес-Александер
logoТайриз Макси
logoДаллас
logoДжеймс Харден
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