Лука Дончич лидирует по количеству бросков со степбэком, Харден – второй

Опубликованы Топ-10 игроков НБА по количеству бросков со степбэком.

Первое место в списке занимает разыгрывающий «Далласа » Лука Дончич , который совершает 7 бросков в среднем за матч, реализуя 42,9 процента из них.

На втором месте находится разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден – 5,2 броска. Далее идут Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») и Тайриз Макси («Филадельфия») – по 3,9.