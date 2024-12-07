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Иван Лазарев во время стрима сказал «Я люблю РФБ» больше тысячи раз

Иван Лазарев провел стрим, чтобы собрать деньги для выплаты штрафа.

Трехкратный чемпион Единой лиги ВТБ Иван Лазарев был оштрафован РФБ на 30 000 рублей за публикацию в социальных сетях. Игрок организовал стрим, чтобы собрать нужную сумму.

«РФБ оштрафовала меня за пост. Теперь я должен Российской Федерации баскетбола 30 000 рублей. Очень надеюсь, что эти деньги пойдут на развитие российского баскетбола, ведь, по моему мнению, именно этим должна заниматься федерация.

Есть ощущение, что это некий накопительный эффект и они принимают мою иронию и приколы как хейт в свою сторону (история со сборной Колумбии как пример). Считаю, что история с Колумбией бьёт по репутации РФБ гораздо сильнее, чем мои посты, но это уже другая история.

Чтобы не осталось никаких сомнений в том, что я хорошо отношусь и даже искренне люблю РФБ, сегодня вечером я решил организовать стрим, на котором скажу фразу «Я люблю РФБ» 500 раз. Также целью стрима будет сбор 30 000 рублей на штраф. Сумма свыше 30 000 будет задоначена на развитие баскетбола. Можем попозже вместе выбрать организацию или спортшколу, куда закупим спортинвентарь», — написал Лазарев на своей странице в социальных сетях.

В итоге баскетбол произнес фразу «Я люблю РФБ» 1008 раз.

Однако всю сумму для покрытия штрафа Лазарев собрать не успел, ему задонатили всего 17 153 рубля.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Чемпионат»
Иван Лазарев
штрафы
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logoЕдиная лига ВТБ
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