Чемпионат Италии. «Дертона» – «Тревизо», «Пистоя» встретится с «Трапани Шарк»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут два матча.
«Дертона» примет «Тревизо», «Пистоя» дома встретится с «Трапани Шарк».
Серия А
Регулярный чемпионат
Положение команд: Тренто – 9-0, Виртус – 7-2, Брешия – 7-2, Трапани Шарк – 7-2, Милан – 6-3, Реджо-Эмилия – 6-3, Триест – 5-4, Дертона – 5-4, Тревизо – 4-5, Венеция – 4-5, Скафати – 3-6, Пистоя – 3-6, Динамо Сассари – 3-6, Варезе – 2-7, Ваноли Кремона – 1-8, Наполи – 0-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости