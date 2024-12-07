Чемпионат Италии. «Дертона» – «Тревизо», «Пистоя» встретится с «Трапани Шарк»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут два матча.

«Дертона» примет «Тревизо», «Пистоя» дома встретится с «Трапани Шарк». Серия А Регулярный чемпионат Положение команд: Тренто – 9-0, Виртус – 7-2, Брешия – 7-2, Трапани Шарк – 7-2, Милан – 6-3, Реджо-Эмилия – 6-3, Триест – 5-4, Дертона – 5-4, Тревизо – 4-5, Венеция – 4-5, Скафати – 3-6, Пистоя – 3-6, Динамо Сассари – 3-6, Варезе – 2-7, Ваноли Кремона – 1-8, Наполи – 0-9. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.