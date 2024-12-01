Чемпионат Италии. «Тревизо» обыграл «Пистою»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошел один матч.
«Тревизо» обыграл «Пистою».
Серия А
Регулярный чемпионат
Положение команд: Тренто – 8-0, Виртус – 7-1, Брешия – 6-2, Трапани Шарк – 6-2, Милан – 6-2, Триест – 5-3, Реджо-Эмилия – 5-3, Дертона – 4-4, Тревизо – 4-5, Венеция – 3-5, Скафати – 3-5, Пистоя – 3-6, Динамо Сассари – 2-6, Варезе – 2-6, Ваноли Кремона – 1-7, Наполи – 0-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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