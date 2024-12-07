Премьер-лига. Женщины. МБА встретится с «Нефтяником»
Сегодня состоится один матч регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
Столичная МБА дома встретится с омским «Нефтяником».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
МБА – Нефтяник
7 декабря. 19:30
Положение команд: УГМК – 10-0, Динамо Курск – 7-2, МБА – 7-3, Надежда – 6-4, Енисей – 5-4, Ника – 4-5, Самара – 4-5, Динамо Новосибирск – 3-6, Нефтяник – 3-7, Динамо Москва – 2-7, Спарта энд К – 1-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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