Джейлен Браун оштрафован на 25 тысяч долларов за агрессивный жест в матче против «Детройта»
НБА оштрафовала Джейлена Брауна.
Защитник «Бостона» заплатит 25 тысяч долларов за жест «перерезания горла» в адрес Айзейи Стюарта после данка в победном матче против «Пистонс».
Штраф не станет неожиданностью для баскетболиста, который признался, что поддался эмоциям, на послематчевой пресс-конференции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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