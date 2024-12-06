Джейлен Браун оштрафован на 25 тысяч долларов за агрессивный жест в матче против «Детройта»

НБА оштрафовала Джейлена Брауна.

Защитник «Бостона » заплатит 25 тысяч долларов за жест «перерезания горла» в адрес Айзейи Стюарта после данка в победном матче против «Пистонс».

Штраф не станет неожиданностью для баскетболиста, который признался, что поддался эмоциям, на послематчевой пресс-конференции.