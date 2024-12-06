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Кевон Луни: «Куминга и Уиггинс должны брать на себя игру в 4-х четвертях, чтобы мы не зависели от Стефа Карри»

Кевон Луни прокомментировал победу над «Рокетс».

Форварды Джонатан Куминга (33) и Эндрю Уиггинс (23) набрали 56 очков на двоих в победном матче с «Хьюстоном» (99:93).

«Куминга показал, на что способен. В этом направлении должен быть его следующий шаг. Каждая игра разная. Нам не нужно, чтобы он набирал столько каждый раз. Иногда потребуются 20, 30 очков. Иногда ему не достанется столько владений.

Но он показал, что способен набирать очки, проходить к кольцу, вставать на штрафную линию, когда это нам необходимо.

Это будет путем эволюции нашей команды. Он и Эндрю Уиггинс должны брать на себя игру в 4-х четвертях, чтобы мы все время не зависели от Стефа Карри», – заявил центровой Кевон Луни.

Стеф Карри прокомментировал выступление Куминги в матче в соцсетях словами: «Бери на себя».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoНБА
logoКевон Луни
logoГолден Стэйт
logoХьюстон
logoСтефен Карри
logoДжонатан Куминга
logoЭндрю Уиггинс
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