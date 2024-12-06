Кевон Луни: «Куминга и Уиггинс должны брать на себя игру в 4-х четвертях, чтобы мы не зависели от Стефа Карри»
Кевон Луни прокомментировал победу над «Рокетс».
Форварды Джонатан Куминга (33) и Эндрю Уиггинс (23) набрали 56 очков на двоих в победном матче с «Хьюстоном» (99:93).
«Куминга показал, на что способен. В этом направлении должен быть его следующий шаг. Каждая игра разная. Нам не нужно, чтобы он набирал столько каждый раз. Иногда потребуются 20, 30 очков. Иногда ему не достанется столько владений.
Но он показал, что способен набирать очки, проходить к кольцу, вставать на штрафную линию, когда это нам необходимо.
Это будет путем эволюции нашей команды. Он и Эндрю Уиггинс должны брать на себя игру в 4-х четвертях, чтобы мы все время не зависели от Стефа Карри», – заявил центровой Кевон Луни.
Стеф Карри прокомментировал выступление Куминги в матче в соцсетях словами: «Бери на себя».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости