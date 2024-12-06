Эргин Атаман после поражения от «Партизана»: «С завтрашнего дня начинаем заниматься боксом»
Эргин Атаман заявил, что игрокам «Пао» необходимы тренировки по боксу.
«Мы не сражались. Поэтому с завтрашнего дня мы меняем систему тренировок и начинаем заниматься боксом.
Нам нужно проводить тренировки по боксу, потому что баскетбол — это не только набирать очки, это не только делиться мячом, это еще и сражаться.
Поздравляю «Партизан». Они сражались, мы не ответили на их агрессию. Нам нужно менять систему тренировок. С завтрашнего дня мы начинаем заниматься боксом», – сказал главный тренер «Панатинаикоса».
«Пао» проиграл «Партизану» со счетом 73:91.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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