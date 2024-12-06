Эргин Атаман после поражения от «Партизана»: «С завтрашнего дня начинаем заниматься боксом»

Эргин Атаман заявил, что игрокам «Пао» необходимы тренировки по боксу.

«Мы не сражались. Поэтому с завтрашнего дня мы меняем систему тренировок и начинаем заниматься боксом.

Нам нужно проводить тренировки по боксу, потому что баскетбол — это не только набирать очки, это не только делиться мячом, это еще и сражаться.

Поздравляю «Партизан». Они сражались, мы не ответили на их агрессию. Нам нужно менять систему тренировок. С завтрашнего дня мы начинаем заниматься боксом», – сказал главный тренер «Панатинаикоса ».

«Пао» проиграл «Партизану » со счетом 73:91.