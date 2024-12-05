Лука Банки покинул пост главного тренера «Виртуса»
«Виртус» объявил об уходе Луки Банки с поста главного тренера.
59-летний итальянский специалист подал в отставку по итогам матча Евролиги против берлинской «Альбы» (88:90).
«Виртус» занимает последнее место в текущем розыгрыше Евролиги с результатом 2-11 и 2-4-е в чемпионате Италии с показателем 7-2.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Виртуса»
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