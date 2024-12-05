Лука Банки покинул пост главного тренера «Виртуса»

«Виртус» объявил об уходе Луки Банки с поста главного тренера.

59-летний итальянский специалист подал в отставку по итогам матча Евролиги против берлинской «Альбы» (88:90).

«Виртус » занимает последнее место в текущем розыгрыше Евролиги с результатом 2-11 и 2-4-е в чемпионате Италии с показателем 7-2.