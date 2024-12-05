Лука Банки сообщил игрокам «Виртуса» о своей отставке

Главный тренер «Виртуса» покидает команду.

По информации La Gazzetta dello Sport, Лука Банки сообщил игрокам о своей отставке в раздевалке перед пресс-конференцией.

Точку в карьере специалиста в итальянском клубе поставило поражение от «Альбы» со счетом 88:90.

«Виртус » занимает последнее место в текущем розыгрыше Евролиги с результатом 2-11 и 2-4-е в чемпионате Италии с показателем 7-2.

По сведениям издания, клуб может вернуть Сашу Джорджевича. Препятствием пока остается требование длительного контракта со стороны сербского специалиста.