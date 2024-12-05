Джи Джи Джексон вернется в строй через 6-8 недель

Джи Джи Джексон пропустит еще около двух месяцев.

«Мемфис » ожидает возвращения форварда в строй через шесть-восемь недель, сообщает ESPN.com.

Джексон в сентябре перенес операцию по восстановлению сломанной пятой плюсневой кости правой стопы.

Джексон, выбранный во втором раунде драфта 2023 года, получил травму, неудачно приземлившись на ногу во время тренировки в конце августа.

19-летний Джексон был самым молодым игроком НБА в прошлом сезоне. Джи Джи набирал в среднем 14,6 очка и 4,1 подбора и был выбран во вторую сборную новичков.