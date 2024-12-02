Медиакомпания Леброна Джеймса SpringHill потеряла около 28 миллионов долларов в 2023 году и продолжает быть убыточной
Медиакомпания Леброна Джеймса не приносит доход.
Звездный баскетболист стал сооснователем проекта в 2020 году и помог привлечь инвесторов, подняв оценку компании до 725 миллионов долларов в 2021. Проект был убыточным уже тогда.
В прошлом году SpingHill потеряла 28 миллионов долларов, 17 миллионов – годом ранее.
Тенденция продолжится и по итогам этого отчетного периода.
Партнер Джеймса Мэверик Картер заявил, что потери связаны со сложной ситуацией на рынке развлечений и последствиями забастовок, и надеется на улучшение показателей.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Bloomberg
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