Медиакомпания Леброна Джеймса SpringHill потеряла около 28 миллионов долларов в 2023 году и продолжает быть убыточной

Медиакомпания Леброна Джеймса не приносит доход.

Звездный баскетболист стал сооснователем проекта в 2020 году и помог привлечь инвесторов, подняв оценку компании до 725 миллионов долларов в 2021. Проект был убыточным уже тогда.

В прошлом году SpingHill потеряла 28 миллионов долларов, 17 миллионов – годом ранее.

Тенденция продолжится и по итогам этого отчетного периода.

Партнер Джеймса Мэверик Картер заявил, что потери связаны со сложной ситуацией на рынке развлечений и последствиями забастовок, и надеется на улучшение показателей.