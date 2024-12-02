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Медиакомпания Леброна Джеймса SpringHill потеряла около 28 миллионов долларов в 2023 году и продолжает быть убыточной

Медиакомпания Леброна Джеймса не приносит доход.

Звездный баскетболист стал сооснователем проекта в 2020 году и помог привлечь инвесторов, подняв оценку компании до 725 миллионов долларов в 2021. Проект был убыточным уже тогда.

В прошлом году SpingHill потеряла 28 миллионов долларов, 17 миллионов – годом ранее.

Тенденция продолжится и по итогам этого отчетного периода.

Партнер Джеймса Мэверик Картер заявил, что потери связаны со сложной ситуацией на рынке развлечений и последствиями забастовок, и надеется на улучшение показателей.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Bloomberg
logoЛеброн Джеймс
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телевидение
светская хроника
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