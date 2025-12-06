  • Спортс
Пол Джордж о 20 очках в игре с «Милуоки»: «Я счастлив, что здоров, и просто стараюсь стабильно проводить матч за матчем»

Пол Джордж поделился мыслями после удачного матча с 20 набранными очками.

Форвард «Филадельфии» Пол Джордж набрал 20 очков, 5 подборов и 5 передач в победном матче против «Милуоки» (116:101), став автором нескольких важных попаданий. В то время, когда «Бакс» начали отыгрываться, форвард забил два точных броска подряд, обеспечив «Сиксерс» преимущество 101:87 за 6 минут до конца игры. Затем он забрал важный подбор в защите, сорвав еще одну попытку соперника вернуться в игру за 2:52 до финальной сирены. В четвертой четверти Джордж набрал 6 очков и сделал 4 подбора.

Джордж значительно разгрузил защитника Тайриза Макси, проведя на паркете рекордные для этого сезона 30 минут: он выводил мяч от своей лицевой линии и начинал атаки команды.

Джордж пропустил вчерашнюю победную игру с «Голден Стэйт» (99:98), занимаясь восстановлением после травмы левого колена. Сегодняшний матч стал для него лишь седьмым в текущем сезоне.

«Я просто хотел выйти и задать команде нужный тон. Вот о чем я думал. Мое тело постепенно набирает форму. Я счастлив, что здоров, и просто стараюсь стабильно проводить матч за матчем», – сказал Джордж после матча.

В четвертой четверти Джордж даже подозвал к себе Макси, чтобы сказать тому не волноваться. Он заверил, что сам доведет игру до победы.

«Для этого он здесь и нужен, – сказал Макси журналистам. – Понимаете? Мы ценим Пола».

