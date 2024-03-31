Яннис Адетокумбо и Богдан Богданович обменялись майками после матча

Теги Атланта Милуоки НБА Баскетбол - видео Богдан Богданович Яннис Адетокумбо Баскетбол

В субботу «Бакс» в гостях обыграли «Хоукс» со счетом 122:113.

По окончании встречи Яннис АдетокумбоМилуоки») и Богдан БогдановичАтланта») обменялись игровыми майками.

Богданович стал лучшим в составе «Атланты». Сербский защитник набрал 38 очков, 10 подборов и 4 передачи, реализовав 12 из 23 бросков с игры, 5 из 9 трехочковых и 9 из 10 штрафных.

Адетокумбо отметился 36 очками (12 из 22 с игры), 16 подборами, 8 передачами и 3 перехватами.

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