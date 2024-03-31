Яннис Адетокумбо и Богдан Богданович обменялись майками после матча
В субботу «Бакс» в гостях обыграли «Хоукс» со счетом 122:113.
По окончании встречи Яннис Адетокумбо («Милуоки») и Богдан Богданович («Атланта») обменялись игровыми майками.
Богданович стал лучшим в составе «Атланты». Сербский защитник набрал 38 очков, 10 подборов и 4 передачи, реализовав 12 из 23 бросков с игры, 5 из 9 трехочковых и 9 из 10 штрафных.
Адетокумбо отметился 36 очками (12 из 22 с игры), 16 подборами, 8 передачами и 3 перехватами.