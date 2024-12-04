Велимир Перасович после разгрома «Астаны»: «Не думали о сопернике, сосредоточились на своем баскетболе»

Велимир Перасович прокомментировал разгромную победу над «Астаной» – 91:38.

«Астана » лишилась очень важных баскетболистов на этот матч. В такой ситуации им было сложно поддерживать заданный нами темп игры. С самого начала УНИКС играл сосредоточенно, пусть процент попаданий был не самым высоким, но с большим усилием в защите. Этого было достаточно в сегодняшней встрече.

В прошедшее воскресенье наша команда проиграла важный матч «Локомотиву-Кубани». Теперь нам нужно двигаться дальше. Мы не думали о сопернике, сосредоточились только на своем баскетболе и старались показать себя с лучшей стороны.

Сегодня мы продемонстрировали ту энергию, которую стремимся показывать в каждом матче. Но повторюсь, что отсутствие ведущих игроков существенно повлияло на игру хозяев», – сказал главный тренер УНИКСа .