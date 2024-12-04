Единая лига ВТБ. «Енисей» – «Автодор», МБА-МАИ примет «Пари Нижний Новгород»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.
Красноярский «Енисей» примет саратовский «Автодор», столичная МБА-МАИ дома сыграет с «Пари Нижним Новгородом».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 15-1, Зенит – 14-2, Локомотив-Кубань – 13-3, УНИКС – 11-5, Пари Нижний Новгород – 8-8, Уралмаш – 8-9, Парма – 7-10, Самара – 6-10, Автодор – 6-10, Енисей – 5-11, МБА-МАИ – 4-12, Астана – 0-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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