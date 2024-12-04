Единая лига ВТБ. «Енисей» – «Автодор», МБА-МАИ примет «Пари Нижний Новгород»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

Красноярский «Енисей» примет саратовский «Автодор », столичная МБА-МАИ дома сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 15-1, Зенит – 14-2, Локомотив-Кубань – 13-3, УНИКС – 11-5, Пари Нижний Новгород – 8-8, Уралмаш – 8-9, Парма – 7-10, Самара – 6-10, Автодор – 6-10, Енисей – 5-11, МБА-МАИ – 4-12, Астана – 0-16. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.