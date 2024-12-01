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Велимир Перасович: «В данный момент «Локо» выглядит лучше нас, но мы сделаем все, чтобы изменить ситуацию»

Велимир Перасович назвал причины поражения «Локо» от УНИКСа (75:87).

«Прежде всего, поздравляю «Локо». Они были лучшей командой сегодня и заслужили эту победу. Я думаю, мы очень хорошо начали игру в защите, но во второй половине, когда играли смену, наш баскетбол пошел на спад. Мы перестали защищаться, показали плохую реакцию в атаке, принимали неудачные решения, а они воспользовались этим преимуществом. То же самое произошло и в последней четверти. После больших усилий, которые мы приложили в третьей десятиминутке, в последнем периоде соперники забивали легкие мячи, и мы в этот момент стали проигрывать.

К сожалению, похоже, что у команд из Топ-3 больше мастерства, чем у нас, потому что сегодня мы старались и делали все, что в наших силах. Но у нас не было возможности отреагировать, и УНИКС потерял контроль. Очевидно, что в данный момент краснодарцы выглядят лучше нас, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы изменить эту ситуацию.

«Локомотив» действительно демонстрирует жесткую защиту. Мы были вынуждены вносить изменения из-за усталости игроков, но, когда наша игра пошла на спад и УНИКС утратил преимущество, они сумели этим воспользоваться. Наша нервозность в игре также сыграла им на руку», – сказал главный тренер УНИКСа.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoУНИКС
Велимир Перасович
logoЕдиная лига ВТБ
logoЛокомотив-Кубань
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