Демар Дерозан: «Дружим с Каспером Уэйром со школы. Выиграть титул Дрю лиги вместе – особенное чувство»

Демар Дерозан вспомнил о совместном выступлении с Каспером Уэйром в Drew League.

«В Дрю лиге со мной играл мой друг Каспер Уэйр, легенда Лос-Анджелеса. Мы с Каспером играем вместе с самого начала, дружим со школы.

Было особенным выиграть титул вместе с ним... и, в особенности, с его отцом, еще одной легендой Дрю лиги, который был тренером нашей команды. Это было важно для всей семьи, ведь они в Дрю лиге с 80-90-х. Так что взять эту победу с ним было определенно круто», – вспомнил игрок «Сакраменто » в подкасте Пола Джорджа.

Игрок ЦСКА Каспер Уэйр и Дерозан летом стали победителями 51-го сезона Drew League в составе команды «Mecca Cheaters».

Drew League – американский межсезонный турнир с участием любителей и профессионалов.