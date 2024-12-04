  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Демар Дерозан: «Дружим с Каспером Уэйром со школы. Выиграть титул Дрю лиги вместе – особенное чувство»
3

Демар Дерозан: «Дружим с Каспером Уэйром со школы. Выиграть титул Дрю лиги вместе – особенное чувство»

Демар Дерозан вспомнил о совместном выступлении с Каспером Уэйром в Drew League.

«В Дрю лиге со мной играл мой друг Каспер Уэйр, легенда Лос-Анджелеса. Мы с Каспером играем вместе с самого начала, дружим со школы.

Было особенным выиграть титул вместе с ним... и, в особенности, с его отцом, еще одной легендой Дрю лиги, который был тренером нашей команды. Это было важно для всей семьи, ведь они в Дрю лиге с 80-90-х. Так что взять эту победу с ним было определенно круто», – вспомнил игрок «Сакраменто» в подкасте Пола Джорджа.

Игрок ЦСКА Каспер Уэйр и Дерозан летом стали победителями 51-го сезона Drew League в составе команды «Mecca Cheaters».

Drew League – американский межсезонный турнир с участием любителей и профессионалов.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Podcast P with Paul George
logoСакраменто
logoДемар Дерозан
logoЕдиная лига ВТБ
logoКаспер Уэйр
logoЦСКА
logoНБА
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Кириленко о возможном включении в Зал славы: «Отношусь к этому очень спокойно. Если меня выберут – буду благодарен»
423 ноября, 08:33
Наталия Фураева: «Обсуждали с Кайлом Хайнсом возможность работы в ЦСКА»
114 ноября, 16:41
Каспер Уэйр преодолел отметку в 500 передач в Единой лиге ВТБ
20 октября, 15:03
Демар Дерозан: «Мы все становимся СМИ, как только берем в руки телефоны. Это значительно усложняет ситуацию»
17 сентября, 10:39
Каспер Уэйр стал победителем Drew League. Игрок ЦСКА выступал за одну команду с Демаром Дерозаном
212 августа, 09:18Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Евролига. «Монако» уступил «Олимпиакосу», «Милан» расправился с «Црвеной Звездой»
2вчера, 22:11
НБА. «Майами» примет «Лейкерс», «Клипперс» сыграют дома с «Миннесотой» и другие матчи
84вчера, 21:21
Ричард Джефферсон: «Леброну Джеймсу нужна помощь»
15вчера, 21:18
Де’Аарон Фокс: «Дрэймонд Грин любит ударить рукой, а потом посмотреть на судью и спросить: «Что я натворил?»
5вчера, 19:59
«Даже когда у нас четыре матча за пять дней». По словам Тайрона Лю, Джеймс Харден отказывается пропускать игры
4вчера, 19:27
Единая лига ВТБ. 32 очка Кантера помогли «Автодору» обыграть в гостях «Енисей», «Пари НН» вырвал победу у МБА-МАИ
17вчера, 19:12
Кевин Дюрэнт пропустит как минимум одну неделю с растяжением связок
3вчера, 19:02
Чарльз Баркли: «Денверу» нельзя тратить впустую лучшие годы Йокича»
11вчера, 18:13
Джоэл Эмбиид возобновил тренировки и наращивает нагрузки
1вчера, 17:59
Егор Демин – второй в рейтинге участников драфта НБА-2025 по версии эксперта The Athletic Сэма Весени
20вчера, 17:52
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Бурк» победил «Гамбург», «Валенсия» была сильнее «Хапоэля Иерусалим» и другие результаты
вчера, 22:09
Евгений Богачев о победе над «Астаной»: «Не могу сказать, что УНИКС сыграл гениально. Игра стала легкой прогулкой»
вчера, 20:58
Лев Лещенко: «Когда профессионально занимался баскетболом, постоянно сталкивались с коррупцией»
вчера, 20:42
Ожидается, что Стивен Эй Смит продлит контракт с ESPN на 6 лет и 120 млн долларов
5вчера, 18:58
Велимир Перасович после разгрома «Астаны»: «Не думали о сопернике, сосредоточились на своем баскетболе»
вчера, 18:29
Болельщики «Кингз» имитировали оральный секс, когда их показали на большом экране
1вчера, 18:24Видео
Атакующий рейтинг «Индианы» упал со 120,5 до 112
1вчера, 16:55
Джаред Маккейн: «Кайл Лаури и Тайриз Макси взяли меня под свое крыло»
4вчера, 16:17
Пол Джордж о Брэндоне Миллере: «Впечатлен его уровнем зрелости»
1вчера, 16:08
Ожидается, что «Уорриорз» будут активны на рынке обменов
4вчера, 15:42