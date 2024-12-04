Демар Дерозан: «Дружим с Каспером Уэйром со школы. Выиграть титул Дрю лиги вместе – особенное чувство»
Демар Дерозан вспомнил о совместном выступлении с Каспером Уэйром в Drew League.
«В Дрю лиге со мной играл мой друг Каспер Уэйр, легенда Лос-Анджелеса. Мы с Каспером играем вместе с самого начала, дружим со школы.
Было особенным выиграть титул вместе с ним... и, в особенности, с его отцом, еще одной легендой Дрю лиги, который был тренером нашей команды. Это было важно для всей семьи, ведь они в Дрю лиге с 80-90-х. Так что взять эту победу с ним было определенно круто», – вспомнил игрок «Сакраменто» в подкасте Пола Джорджа.
Игрок ЦСКА Каспер Уэйр и Дерозан летом стали победителями 51-го сезона Drew League в составе команды «Mecca Cheaters».
Drew League – американский межсезонный турнир с участием любителей и профессионалов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Podcast P with Paul George
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