Грэйсон Аллен – потенциальный кандидат на обмен
«Финикс» может обменять Грэйсона Аллена.
После продления контракта на четыре года и 70 миллионов долларов атакующий защитник «Финикса» Грэйсон Аллен является потенциальным кандидатом на обмен, сообщает репортер Forbed Эван Сайдери.
«Зарплата Аллена в размере 15,6 миллиона долларов может быть использована «Финиксом», чтобы достичь чемпионского уровня», – отмечает Сайдери.
Аллен набирает 10,5 очка, 2,7 подбора и 1,3 передачи за 23 минуты в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости