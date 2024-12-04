Грэйсон Аллен – потенциальный кандидат на обмен

«Финикс» может обменять Грэйсона Аллена.

После продления контракта на четыре года и 70 миллионов долларов атакующий защитник «Финикса » Грэйсон Аллен является потенциальным кандидатом на обмен, сообщает репортер Forbed Эван Сайдери.

«Зарплата Аллена в размере 15,6 миллиона долларов может быть использована «Финиксом», чтобы достичь чемпионского уровня», – отмечает Сайдери.

Аллен набирает 10,5 очка, 2,7 подбора и 1,3 передачи за 23 минуты в среднем за матч.