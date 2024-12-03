Джереми Сохан близок к возвращению в состав «Сперс». Форвард может сыграть в матче с «Санз»

Джереми Сохан готов к возвращению в состав «Сперс».

Форвард с высокой вероятностью выйдет на площадку в матче с «Санз» во вторник.

В начале ноября Сохан перенес операцию в связи с переломом большого пальца левой руки. Последний раз он появлялся на площадке 4 ноября.

21-летний Сохан набирает в среднем 15,4 очка, 7,7 подбора, 3,0 передач и 1,0 перехвата за 29,3 минуты на площадке в своем третьем сезоне в НБА .