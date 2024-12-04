0

Дариус Гарлэнд не смог доиграть матч с «Уизардс» из-за повреждения головы

Дариус Гарлэнд получил травму в матче с «Вашингтоном».

Звездный разыгрывающий «Кливленда» получил локтем в лицо от центрового «Вашингтона» Йонаса Валанчюнаса, когда тот готовился совершить бросок.

Гарлэнд пролежал на паркете несколько минут, пока медицинский персонал «Кэвз» оказывал ему помощь. Он поднялся самостоятельно, но сразу же направился в раздевалку.

Команда вскоре объявила, что баскетболист проходит обследование на предмет сотрясения мозга и не вернется в игру.

До получения травмы Гарлэнд успел набрать 12 очков и 3 результативные передачи за 17 минут. Его команда в итоге победила со счетом 118:87.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoДариус Гарлэнд
logoЙонас Валанчюнас
logoНБА
logoКливленд
травмы
logoВашингтон
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«В последний раз весил столько в старшей школе». Дариус Гарлэнд рассказал о последствиях перелома челюсти в прошлом сезоне
21 декабря, 05:37
Восемь команд могут попытаться заполучить Дариуса Гарлэнда
23 июня, 14:54
Дариус Гарлэнд вернется в среду в матче против «Пистонс»
230 января, 15:59
Дариус Гарлэнд выбыл на месяц из-за перелома челюсти (Брайан Уиндхорст)
115 декабря 2023, 19:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Восемь стран подали заявки на проведение Евробаскета-2029. Права достанутся четырем
11 минут назад
Евролига. «Монако» против «Олимпиакоса», «Милан» сыграет с «Црвеной Звездой»
18 минут назад
Рывок 21:6 в концовке помог «Денверу» выиграть у «Голден Стэйт». Йокич набрал 38 очков, 10 подборов, 6 передач и 5 перехватов
25 минут назадВидео
«Мэвз» в 4-й четверти исполнили на 23 штрафных больше, чем «Гризлис» (26-3). Это самая крупная разница с 2015 года
5сегодня, 08:47
Стив Керр о Брэндине Подземски: «Ему надо быть умным игроком, который принимает правильные решения. Надеюсь, он услышит это»
2сегодня, 08:29
Гилберт Аренас: «Всеобщая ненависть после истории с пистолетами в раздевалке стала причиной моего ухода из баскетбола»
8сегодня, 08:02
Име Удока о судействе в матче с «Кингз»: «Сказал арбитрам надеть чертовы очки и раскрыть глаза»
1сегодня, 07:29Видео
Майк Буденхольцер: «Есть клише про тренера на площадке, но в случае с Крисом Полом все так и есть, это никакое не клише. Он впереди меня на два шага»
6сегодня, 07:05
Влад Голдин провел самый результативный матч в NCAA – 24 очка против Висконсина
4сегодня, 06:46Видео
Тэйлор Дженкинс о «+30» в пользу «Далласа» по штрафным: «Не понимаю, как в матче Кубка НБА может быть настолько большая разница»
7сегодня, 06:35
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Арис» – «Венеция», «Бурк» – «Гамбург» и другие матчи
32 минуты назад
Джамал Мюррэй: «Против Карри очень сложно защищаться. Он постоянно в движении»
153 минуты назад
Дрю Холидэй об Энтони Эдвардсе: «Возможно, самый забавный из всех, кого я знаю»
2сегодня, 09:30
Брэндин Подземски о разговоре с Керром: «Тренер хотел донести до меня, что мне надо сосредоточиться на том, что я умею делать»
сегодня, 09:03
Дерек Лайвли о победе над «Мемфисом» после «-15»: «Мы всегда сражаемся»
1сегодня, 07:16
«Бреоган» отправил в отставку Велько Мршича. Команда занимает последнее место в АСВ
сегодня, 04:40
Яннис Папапетру вернется в состав «Панатинаикоса» после отстранения в матче с «Партизаном» в четверг
сегодня, 04:25
Де’Аарон Фокс о критике со стороны Майка Брауна: «Мы нуждаемся в этом»
сегодня, 04:10
Джейсон Тейтум: «Хочу выиграть награду MVP и MVP финальной серии»
6вчера, 20:08
«Я, Букер, Монк, Адебайо, Дэвис». Де’Аарон Фокс назвал стартовую пятерку университета Кентукки всех времен
8вчера, 19:28