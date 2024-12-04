Дариус Гарлэнд не смог доиграть матч с «Уизардс» из-за повреждения головы

Дариус Гарлэнд получил травму в матче с «Вашингтоном».

Звездный разыгрывающий «Кливленда » получил локтем в лицо от центрового «Вашингтона » Йонаса Валанчюнаса , когда тот готовился совершить бросок.

Гарлэнд пролежал на паркете несколько минут, пока медицинский персонал «Кэвз» оказывал ему помощь. Он поднялся самостоятельно, но сразу же направился в раздевалку.

Команда вскоре объявила, что баскетболист проходит обследование на предмет сотрясения мозга и не вернется в игру.

До получения травмы Гарлэнд успел набрать 12 очков и 3 результативные передачи за 17 минут. Его команда в итоге победила со счетом 118:87.