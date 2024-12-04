Дариус Гарлэнд не смог доиграть матч с «Уизардс» из-за повреждения головы
Дариус Гарлэнд получил травму в матче с «Вашингтоном».
Звездный разыгрывающий «Кливленда» получил локтем в лицо от центрового «Вашингтона» Йонаса Валанчюнаса, когда тот готовился совершить бросок.
Гарлэнд пролежал на паркете несколько минут, пока медицинский персонал «Кэвз» оказывал ему помощь. Он поднялся самостоятельно, но сразу же направился в раздевалку.
Команда вскоре объявила, что баскетболист проходит обследование на предмет сотрясения мозга и не вернется в игру.
До получения травмы Гарлэнд успел набрать 12 очков и 3 результативные передачи за 17 минут. Его команда в итоге победила со счетом 118:87.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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