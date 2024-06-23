Восемь команд могут попытаться заполучить Дариуса Гарлэнда

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8 команд поборются за Дариуса Гарлэнда, если тот окажется на рынке обменов.

По информации журналиста Right Down Euclid Эвана Даммаррелла, если Гарлэнд потребует обмена в команду Восточной конференции, на защитника будут претендовать «Орландо», «Бруклин», «Вашингтон» и «Торонто».

Если требование Гарлэнда будет распространено на всю лигу, «Сан-Антонио», «Миннесота», «Юта» и «Новый Орлеан» могут прислать «Кливленду» предложения об обмене.

Ранее сообщалось, что, если Донован Митчелл останется в «Кавальерс», агентство Klutch Sports, представляющее интересы Гарлэнда, потребует обмена игрока.

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