Восемь команд могут попытаться заполучить Дариуса Гарлэнда
8 команд поборются за Дариуса Гарлэнда, если тот окажется на рынке обменов.
По информации журналиста Right Down Euclid Эвана Даммаррелла, если Гарлэнд потребует обмена в команду Восточной конференции, на защитника будут претендовать «Орландо», «Бруклин», «Вашингтон» и «Торонто».
Если требование Гарлэнда будет распространено на всю лигу, «Сан-Антонио», «Миннесота», «Юта» и «Новый Орлеан» могут прислать «Кливленду» предложения об обмене.
Ранее сообщалось, что, если Донован Митчелл останется в «Кавальерс», агентство Klutch Sports, представляющее интересы Гарлэнда, потребует обмена игрока.