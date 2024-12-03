Далтон Кнехт о «Мемфисе»: «Они вели себя очень неуважительно»

Далтон Кнехт признался, что его задело поведение игроков «Мемфиса».

В начале ноября новичок «Лейкерс» впервые вышел в стартовой пятерке – в матче против «Гризлис». В четвертой четверти он получил удар локтем в лицо от Джейка Ларэвии. Калифорнийцы уступили в гостях 114:131.

По словам снайпера, он мотивировал команду перед новой встречей с «Мемфисом» в середине ноября.

«Прижмем их. Они хотели опозорить нас на своей домашней площадке», – произнес тогда 17-й номер драфта-2024.

Кнехт набрал 19 очков, «Лейкерс» победили со счетом 128:123. Как рассказал защитник, лидер «Гризлис» Джа Морэнт во время встречи произнес, что «он новый Король в лиге», хотя Леброн Джеймс все еще продолжает играть.

После победы Кнехт заявил, что «Мемфис» стал для него одной из самых нелюбимых команд в НБА.

«Они вели себя очень неуважительно», – заявил Далтон.