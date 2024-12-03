Джейлен Браун: «Командам сложно давать результат, когда кто-то из лучших игроков не играет два дня подряд»
Джейлен Браун рассказал о том, как важно не пропускать игры в формате бэк-ту-бэк.
«Мы пытаемся поддерживать в «Селтикс» такой настрой, что надо выходить на площадку и показывать лучшую игру независимо от того, кто доступен в этот вечер. Играть два дня подряд непросто. Нужно готовить себя морально, готовить свое тело. Перелеты, травмы. Но важно понимать, что командам сложно давать результат, когда кто-то из лучших игроков не играет два дня подряд», – заявил защитник «Селтикс» во время пресс-конференции.
«Бостон» в понедельник справился с «Майами» (108:89), играя второй день подряд.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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