Джейлен Браун: «Командам сложно давать результат, когда кто-то из лучших игроков не играет два дня подряд»

Джейлен Браун рассказал о том, как важно не пропускать игры в формате бэк-ту-бэк.

«Мы пытаемся поддерживать в «Селтикс» такой настрой, что надо выходить на площадку и показывать лучшую игру независимо от того, кто доступен в этот вечер. Играть два дня подряд непросто. Нужно готовить себя морально, готовить свое тело. Перелеты, травмы. Но важно понимать, что командам сложно давать результат, когда кто-то из лучших игроков не играет два дня подряд», – заявил защитник «Селтикс» во время пресс-конференции.

«Бостон» в понедельник справился с «Майами» (108:89), играя второй день подряд.