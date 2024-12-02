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В лиге ожидают, что центровой «Детройта» Айзейя Стюарт будет доступен для обмена

Айзейя Стюарт может сменить команду.

По сообщению HoopsHype, среди менеджеров НБА есть мнение, что центровой «Пистонс» будет доступен на рынке обменов.

Стюарт проводит 5-й сезон в команде и получает 21,8 минуты игрового времени в среднем. Центровой начал 2 матча из 22 в стартовой пятерке.

На его счету 6,3 очка, 6,4 подбора и 1,5 блок-шота в среднем.

В прошлом сезоне Стюарт отыграл 46 матчей. В том числе пропустил 3 игры из-за дисквалификации после того, как ударил Дрю Юбэнкса в подтрибунном помещении.

Сообщалось, что клуб рассматривал варианты обмена игрока этим летом.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: HoopsHype
logoАйзейя Стюарт
logoНБА
logoДетройт
logoДрю Юбэнкс
возможные переходы
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