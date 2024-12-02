«Мело, как обычно, красавчик. Отлично играет и выглядит». ЦСКА выложил новый выпуск влога о победе над «Самарой»
ЦСКА рассказал о победе над «Самарой».
В новом выпуске влога команды баскетболисты настроились на матч, выбрали свою «Starting Five» для документалки и поделились впечатлениями от игры.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ЦСКА
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