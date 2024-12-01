Андреас Пистиолис: «Не демонстрируем ожидаемого уровня баскетбола»
Андреас Пистиолис высказал недовольство игрой ЦСКА в матче с «Самарой» (97:77).
«Снова хочу поблагодарить всех тех, кто пришел сегодня сюда, потратил свое время, посмотрел баскетбол и поддержал команду.
Мы показываем нестабильную игру, не демонстрируем ожидаемого уровня баскетбола во встречах с командами, которые выходят сражаться с нами без давления. Тем не менее, победа есть победа.
Мы держим в уме следующий матч, в котором соперник не будет прощать нам подобные ошибки», – сказал главный тренер ЦСКА.
Следующим соперником ЦСКА станет «Зенит». Команды встретятся 7 декабря в Санкт-Петербурге.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт ЦСКА
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