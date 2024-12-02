Аарон Гордон вернулся в состав «Денвера» после травмы

Аарон Гордон восстановился после травмы.

Форвард «Наггетс» принял участие в матче с «Клипперс » (122:126) в воскресенье.

Гордон выбыл из строя 4 ноября из-за растяжения икроножной мышцы. До травмы он набирал 15,4 очка, 6,7 подбора и 3,1 передачи в среднем за матч.

Против калифорнийцев Аарон вышел со скамейки, за 24 минуты в его активе 10 очков и 4 передачи при 4 из 7 с игры.