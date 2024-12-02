Майкл Мэлоун: «Постоянно фолим во время бросков, сами себя топим»

Майкл Мэлоун назвал причины поражения в матче с «Клипперс» (122:126).

«10 из 19 с линии штрафных в напряженном матче – плохой результат. Нужно быть лучше в этом аспекте. Но мы вели 10 очков в третьей четверти и позволили им завершить 12-минутку ускорением 19:7 и поймать кураж.

В четвертой четверти шла серьезная борьба, а соперник исполнил, кажется, 16 штрафных. У нас были зафиксированы нарушения минимум 5 раз во время их джамперов, что дало им 13 попыток с линии. Всего у «Клипперс» 27 штрафных, около половины пришлись на бросковые ситуации. Мы постоянно повторяем это, все время фолим на бросках. Должно быть, мы первые в лиге по этому показателю. Нужно прибавлять в этом аспекте, потому что мы сами себя топим.

Еще потери. У нас их 14 и 23 очка у «Клипперс» после наших ошибок. Не самый плохой показатель против «Клипперс» с их достойной защитой. Но, опять же, у нас было несколько потерь, которые дорого стоили команде и повлияли на результат», – сказал главный тренер «Наггетс».